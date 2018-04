Erik, 62 ans, un cadre victime de mobbing

Erik a 62 ans. Depuis 35 ans, il est cadre dans une importante société installée au Luxembourg. Pendant 30 ans, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est en septembre 2014 que la descente aux enfers a commencé.

À l'époque, il y a eu une réorganisation de service avec un nouvel organigramme duquel il a disparu. «J'ai demandé des explications, mais le DRH m'a dit de ne pas m'inquiéter». Durant six mois, Erik a alors achevé les dossiers sur lesquels il travaillait jusqu'à ce qu'un collègue l'interpelle. «Il m'a dit que je me repliais sur moi-même et que je devais voir le psychologue du groupe. Ce dernier m'a dit que je n'allais pas bien dès qu'il m'a vu».

Une année à ne rien faire

Dans la foulée, le rendez-vous chez le médecin est sans appel. «Il m'a diagnostiqué les symptômes du harcèlement moral. J'ai été arrêté deux mois et demi». En juin 2015, le DRH du groupe lui assure avoir trouvé une solution et une nouvelle mission. «Pendant un an j'ai eu le sentiment de revivre». Une pause de courte durée puisqu'en en juin 2016 tout s'arrête. «On m'a annoncé que la mission était finie et qu'il n'y aurait pas de suite», raconte Erik.

L'année 2017, il l'a passée à ne rien faire. «Je m'astreins à venir au bureau, mais j'ai l'impression de n'être qu'un pestiféré», dit Erik, qui souhaite que son expérience serve aux autres. «Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi», confie celui qui entend contacter l'association Mobbing.

