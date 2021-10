Le Lifi ou comment accéder à Internet par... la lumière

Se connecter à haut débit via la lumière. Tel est le principe de la Lifi (ou Light Fidelity), une nouvelle technologie de communication sans fil qui émerge au Luxembourg. «Le Lifi ne s’appuie pas sur les fréquences radio, explique Mustapha Rahem, directeur distribution d’Orange Luxembourg, qui l'a installé dans son nouveau magasin du centre commercial Kirchberg. Il utilise la lumière ou l’infrarouge pour envoyer et recevoir de l’information. Plusieurs lampes LED, associées à un modem LiFi ou OCC (Optical Caméra Communication), peuvent ainsi transmettre des données vers des terminaux (smartphones, PC, objets connectés, etc.) et permettre de surfer sur Internet, ou de recevoir des vidéos, uniquement grâce au flux lumineux».

Quels avantages? Le LiFi, adapté aux espaces clos et limités, propose une alternative au WiFi, qui se destine à des lieux plus ouverts. Permettant de sécuriser le périmètre de diffusion de l’information et donnant à chacun la possibilité de bénéficier d’une «connexion choisie», le LiFi promet un débit de connexion important (jusqu’à 150Mb/s en descendant et 110 Mb/s en montant pour des surfaces entre 3 et 25m2) et une latence très faible (inférieure à 1 milliseconde). «À ce jour, ce sont surtout l’ultrastabilité de cette connexion sans fil ainsi que l’absence d’interférences avec les technologies radio qui séduisent les utilisateurs», précise Mustapha Rahem. En outre, le LiFi n'est pas énergivore, puisqu’il s’appuie sur un réseau existant – le réseau électrique – et sur des ampoules LED qui, par définition, sont peu gourmandes en énergie.

Déjà disponible pour les professionnels (dans les transports, dans les magasins, dans le secteur de l’aéronautique ou militaire) depuis 2018, le LiFi se développe pour le grand public. Il est ainsi possible d'utiliser une connexion à la Fibre ou aux réseaux mobiles 3G/4G/5G. «Il faut prévoir un budget de 400 euros pour s'équiper à la maison», note Micheline Perrufel, ingénieure recherche à Orange. Selon Global Market Insights, d’ici 2023, le marché du Lifi dans le monde pourrait représenter 75 milliards de dollars (64,7 milliards d'euros environ).

(ol/L'essentiel)