Plus de 200 bornes de recharge opérationnelles

D'ici 2020, le Luxembourg attend 800 bornes de recharge électrique sur l'ensemble de son territoire. Les premières bornes, appelées «Chargy», ont été installées en avril 2017. Elles sont désormais déjà 210, indique le gouvernement dans un communiqué. Actuellement, 2 850 personnes sont abonnées à la plateforme «Chargy».

Le paiement s'effectue via la carte à puce multifonctionnelle «mKaart» du Verkéiersverbond. Depuis le début de l'année 2018, les 2 850 abonnés ont consommé chaque mois entre 25 000 et 32 000 kWh sur les points de recharge publiques. La consommation de cette quantité d’énergie 100% verte correspond à un kilométrage mensuel total compris entre 125 000 et 160 000 km.

Cinq fois moins cher que l'essence

Rappelons que 400 bornes seront installées sur les P+R pour permettre aux navetteurs d'utiliser ensuite les transports publics. Les 400 autres seront implantées sur les emplacements de stationnement publics et les parkings publics dans les communes. Au total 1 600 emplacements de stationnements seront dédiés au chargement de voitures.

Lors de la présentation du projet, en novembre 2016, le ministre de l'Économie, Étienne Schneider (LSAP), avait indiqué que rouler en voiture électrique coûtait environ «deux euros pour 100 km, contre 10 euros pour la même distance avec une voiture essence».

(L'essentiel)