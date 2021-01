Le message de Bettel à Merkel sur les frontières

L'Europe entière se prépare à une vague de contaminations importante au Covid-19, considérant la progression inquiétante des nouveaux variants plus contagieux. Au Luxembourg, douze cas de variant britannique ont déjà été identifiés et la situation devrait s'aggraver dans les prochaines semaines. Un an après l’apparition de la pire crise sanitaire de l'histoire récente, qu'en sera-t-il des nouvelles restrictions?

Pour mémoire, les frontières avaient été fermées à l'intérieur de l'Europe en plus de confinements généralisés à la fin de l'hiver dernier. Une situation très compliquée que le Luxembourg souhaite absolument éviter. La prise de contact téléphonique ce mardi de Xavier Bettel avec Alexander de Croo, Premier ministre Belge, mais surtout Angela Merkel, chancelière allemande, n'a donc rien d'anodin. D'après un communiqué transmis par le ministère d'État, le chef du gouvernement luxembourgeois a «réitéré l’importance de garder les frontières ouvertes et de garantir la liberté de mouvement des personnes et des biens, en particulier pour ce qui est des travailleurs frontaliers et autres déplacements essentiels».

«Des échanges de manière régulière»

La circulation transfrontalière avait été compliquée lors du premier confinement, l'Allemagne ayant tardé à assouplir ses contrôles, ce qui avait engendré une mini-crise diplomatique entre les deux pays. Depuis le début de la pandémie, Xavier Bettel plaide pour un maintien des frontières ouvertes entre pays européens. «On n'y arrivera pas sans les frontaliers», avait-il déclaré lors d'un sommet entre Européens à la fin du mois d'octobre, faisant notamment référence au système de santé luxembourgeois, très dépendant du personnel soignant qui réside à l'étranger.

Le communiqué ne dit pas si le Premier ministre s'est entretenu ou va s'entretenir avec le président français. Les deux dirigeants ont souvent communiqué ensemble durant la crise sanitaire. «Emmanuel Macron a été à l’écoute, j'ai eu énormément d'échanges avec lui», avait confié Xavier Bettel à L'essentiel.

Son entrevue avec ses homologues allemand et belge a également été l'occasion d'aborder d'autres sujets liés à la crise du Covid-19, parmi lesquels la propagation des fameux variants, les mesures pour lutter contre l'épidémie, le déploiement des campagnes de vaccination ou encore la coordination européenne, liste le ministère d'État, précisant que ce type d'échange sera effectué «de manière régulière». Un conseil européen dédié au Covid se tiendra ce jeudi, par visioconférence.

(Thomas Holzer/L'essentiel)