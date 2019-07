Plusieurs véhicules se sont accrochés sur l'A13

Un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules est survenu ce jeudi matin dans le sud du Grand-Duché. Selon un Mobile Reporter de L'essentiel présent sur les lieux, vers 6h50, les faits se sont déroulés sur l'autoroute A13 à proximité de la sortie, permettant de rejoindre l'autoroute A3, via la croix de Bettembourg, en direction de la France.

L'Automobile club Luxembourg (ACL) a confirmé les faits sur le coup de 6h55, via son compte Twitter, en indiquant qu'un embouteillage s'était formé à la suite d'un accident entre plusieurs véhicules sur la voie de gauche et la voie située au centre de l'autoroute A13. Le bouchon s'étendait déjà sur un km à 7h25 avant que les véhicules ne soient dégagés vers 8h10. La situation est revenue à la normale à 8h15, soit moins d'une heure et trente minutes après le premier accrochage.

Sur les photos envoyées par notre Mobile Reporter, on remarque une voiture fortement abîmée à l'arrêt et à proximité de la glissière de sécurité de l'autoroute A13. Comme en attestent les images, l'accident a eu lieu non loin des bâtiments de l'entreprise CFL Multimodal, située dans la zone d'activité Eurohub Sud de Dudelange/Bettembourg.

A13 entre Burange et Croix de Bettembourg

accident avec plusieurs véhicules sur la voie de gauche et médiane, bouchon, formez... #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 25, 2019

A13 entre Burange et Croix de Bettembourg

blocage de voie supprimé #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 25, 2019

(fl/L'essentiel)