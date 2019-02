«Ici, on montre ce qu'on a dans le ventre»

Oubliez les «battles», les «contests» et même les Jeux olympiques 2024 qui feront pour la première fois de l'histoire place au «breakdance», à Soleuvre «Love is the message», du nom de l’événement organisé par l'ASBL «Street Leaders». «Il n'y a pas de compétition. C'est surtout l'occasion pour les groupes de se rencontrer, de renforcer les liens dans la communauté danse. Cet événement est le plus attendu par les jeunes danseurs», explique Andreia Perreira, vice-présidente de l'association.

Depuis 14h samedi, 32 groupes et 317 participants de 8 à 30 ans défilent sur scène pour préparer le spectacle de dimanche. Parmi eux, des débutants mais également des confirmés. La plupart sont des danseurs urbains, mais certains chantent, d'autres rappent sur la scène de l'Artikuss.

«Il y a du stress, mais aussi de la joie»

Venus du Luxembourg, d'Allemagne et de France, les participants arrivent fin prêts après plusieurs mois d'entraînement. «Cela fait depuis septembre qu'on bosse sur ce projet. Alors forcément, il y a du stress, mais aussi de la joie, de l'adrénaline», confie Lou, 15 ans, de Luxembourg-Ville.

«Quand il y autant de monde, on danse à fond, mais aussi un peu différemment. Il faut montrer ce qu'on a dans le ventre», poursuit Élise, 16 ans, originaire de la capitale. Pour cela, les différents groupes ont cinq minutes sur scène. Les rappeurs et chanteurs, eux, disposent de 10 minutes pour tenir le mic.

En plus d'offrir une plateforme d'expression pour les artistes en herbe, «Love is the message» comporte un vrai volet caritatif. Grâce aux entrées, à la vente de nourriture et de sweatshirts en plus des cours organisés en amont, «Street Leaders» devrait récolter environ 5 000 euros. Les bénéfices seront reversés à l'association «Être Humain», qui se mobilise au Maroc pour les enfants atteints de Trisomie 21.

