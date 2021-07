Dean, 13 ans, doit se faire soigner aux États-​​Unis

En mai dernier, ce sont des motos qui avaient défilé pour lui. La famille a également le soutien fort de l'asbl Wonschkutsch qui réalise les vœux de personnes gravement malades. Dimanche matin, à Ettelbruck, c'est un cortège de plus de 170 voitures qui est attendu pour quelques dons et beaucoup d'amour à Dean, 13 ans, et à ses proches. Le jeune garçon, qui vient de fêter son anniversaire, compte les jours avant de s'envoler avec sa maman Michèle vers la Floride, aux États-Unis, où une équipe médicale doit le prendre en charge pour une maladie rare de l'intestin grêle qu'il affronte au quotidien depuis sa naissance.

«Il a été soigné toute sa vie à l'hôpital pour enfants de Luxembourg et à l'hôpital universitaire de Bonn», confie sa maman. L'espoir est donc américain désormais, précisément du côté du Children's Hospital d'Orlando. Là bas, il va d'abord être examiné dans l'espoir d'une prise en charge et d'un nouveau traitement qui rendrait sa vie plus supportable. Mais la démarche est lourde est coûteuse, environ 140 000 euros dont plus de 125 000 de seuls frais de traitement médicaux.

«Plusieurs fois dans le coma artificiel»

Le soutien populaire à travers différents événements et une page Facebook suivie par 3 300 personnes avaient déjà permis de récolter, jusqu'à il y a quelques jours, environ 100 000 euros. À moins d'un mois du grand départ et alors que le premier rendez-vous sur place avec un docteur américain est programmé le 16 août, il reste encore une somme rondelette à réunir pour garantir la réussite de ce projet. Ce dimanche 25 juillet, à Ettelbruck, un nouvel événement souhaite apporter sa pierre à l'édifice en proposant, donc, un défilé de voitures.

«Nous mettons cela en place depuis trois semaines, pour l'instant nous avons réussi à réunir 171 voitures», explique Vanessa Majerus, qui a décidé de mobiliser son temps pour soutenir Dean. Les voitures, classiques, de tuning ou américaines, effectueront un circuit de 54 kilomètres autour d'Ettelbruck, pour environ une heure de virée. «C'est gratuit, ouvert à tous et chacun pourra faire un don s'il le souhaite», ajoute l'organisatrice de ce rassemblement prévu à partir de 9h sur le parking Deichwiesen, pour un départ du cortège à 11h.

«Dean a déjà dû subir d'innombrables interventions chirurgicales, a été plusieurs fois dans le coma artificiel et il est plus souvent à l'hôpital qu'à la maison», explique encore la maman du garçon. Un calvaire que ce bel élan de solidarité pourrait aider à apaiser.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)