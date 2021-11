«Le scénario budgétaire actuel tient la route»

Quelques semaines après la présentation du budget 2022, le Conseil national des finances publiques (CNFP) a présenté lundi son analyse des perspectives du Luxembourg. Or, «le scénario macroéconomique et budgétaire actuel tient la route», explique le président Marc Wagener. Son institution n’a «pas émis de recommandation principale, car les équilibres sont respectés». Les remarques «sont soit de nature techniques, soit sur la disponibilité d’informations importantes». Entre les lignes, le CNFP reproche un certain manque de transparence dans la présentation des perspectives budgétaires.

Selon Marc Wagener, le Luxembourg «a bien surmonté la crise en 2020, puis a connu une reprise solide en 2021, tandis que la croissance devrait encore être solide en 2022». La structure de l’économie du Grand-Duché en serait à l’origine, puisque «le secteur des services représente 87% de la valeur ajoutée, contre environ 75% au niveau européen. Or, ces postes sont a priori plus facilement "télétravaillables"». De plus, «notre premier secteur, la finance, a davantage été une solution que l’origine de la crise cette fois-ci!».

Pour les prochains mois, l’un des défis reste la sortie de crise. «Il y a une certaine recrudescence des infections actuellement, qui pourrait affecter des développements économiques à court terme», reprend le président du CNFP. À plus long terme, il évoque «le défi du vieillissement de la population», qui «constitue un risque dit "élevé" concernant les coûts de pensions, les frais de santé, etc.». Le Grand-Duché bénéficie actuellement «de sa démographie et du dynamisme du marché du travail», lui apportant «une main-d’œuvre jeune, qui cotise beaucoup mais retire peu du système». Cependant, un changement est à prévoir d’ici une vingtaine d’années, car «ce contingent peut aussi un jour avoir besoin de prestations, souligne-t-il. Notre avantage d’aujourd’hui peut devenir le défi de demain».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)