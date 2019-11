Les dealers ont préféré avaler leur drogue

Deux dealers ont été arrêtés dans la soirée de vendredi à proximité de la gare de Luxembourg, a indiqué samedi matin la police grand-ducale. Le premier a été pris vers 18h, rue Glesener. Une patrouille avait remarqué deux individus au comportement suspect. Lors du contrôle il s'est avéré que le permis de séjour d'un des deux hommes avait expiré. Sur la base de leurs soupçons, la police a fait mener un scanner sur l'individu. Ils ont trouvé dans son ventre 9 balles suspectes. Il a été arrêté et présenté à un juge d'instruction.

Plus tard dans la soirée, vers 23h40, une patrouille à pied a remarqué un homme suspect rue de Bonnevoie. En voyant les policiers, il a avalé quelque chose, on vu les policiers. Ces derniers ont fouillé l'individu et trouvé 14 balles de cocaïnes. Des analyses ultérieures ont permis de retrouver 12 balles supplémentaires. Lui aussi a été arrêté et présenté à un juge d'instruction.

(L'essentiel)