Les aides aux entreprises cesseront en juillet

Outil essentiel de la crise Covid pour répondre à une situation d'urgence sur le plan économique, le chômage partiel a été largement utilisé au Luxembourg. «Depuis le début 2020, l’État a dépensé plus de 800 millions d’euros en matière de chômage partiel, qui est la mesure phare pour soutenir les entreprises et leurs salariés touchés par la crise», indique le gouvernement. Ce mardi, le nouveau ministre du Travail, Georges Engel, et le ministre de l'Économie, Franz Fayot, ont fait le point sur la situation actuelle et «les conditions d’application pour les mois à venir».

Le chômage partiel et les aides destinées aux secteurs touchés par la pandémie s'arrêteront en juillet 2022. Cela concerne l'horeca (hôtels, bars et restaurants), les discothèques, le secteur de l'événementiel et les services traiteurs. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi les ministres Gorges Engel, Franz Fayot et Lex Delles, «sous réserve qu'aucun confinement ou autre mesure restrictive ne soient pris d'ici là».

«Nous voulons laisser aux entreprises suffisamment de temps pour s'adapter à l'après-pandémie», souligne Franz Fayot, le ministre de l'Économie. En ce qui concerne le chômage partiel, le gouvernement va progressivement baisser le pourcentage des heures de travail qu'il prend en charge, pour descendre à 10% en juin. Pour rappel, les bars et restaurants peuvent demander jusqu'à fin février que 25% de leurs heures de travail soient payées par l'État, l'hôtellerie 50%, les discothèques 100%.

«97,95% des montants ont été remboursés»

«À partir de juillet 2022, le chômage partiel ne pourra plus être demandé que par les sociétés industrielles, comme avant la pandémie», note Franz Fayot. La même logique de baisse progressive va s'appliquer pour l'aide à la relance (1 200 euros par salarié) et l'aide aux coûts non couverts (pris en compte à 100% des charges d'exploitation). La première ne sera plus que de 1 000 euros par salarié en mars-avril et de 500 euros en juin.

«Si un salarié n'est plus en chômage partiel, l'entreprise ne peut plus demander d'aide de relance pour lui», précise Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme. La deuxième passera par exemple à 75% en mars 2022.

Depuis le début de la crise sanitaire, l'État a payé 1,2 milliard d'euros au titre du chômage partiel à plus de 15 000 employeurs, avec 160 000 salariés concernés. En prenant en compte le système des avances avec remboursement mis en place entre mars et juin 2020, 785 millions d'euros ont été réellement versés. «97,95% des montants ont été remboursés», note Georges Engel, ministre du Travail.

