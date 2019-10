Hugo et son chien ont enfin pris l'avion avec Luxair

Quelques larmes perlent au coin de ses yeux. L'émotion se lit sur le visage d'Hugo, qui sert contre lui Medley, son chien d'assistance. Dans une heure, le jeune diabétique de type 1 prendra l'avion pour Milan avec ses parents, Michel, sa maman Virginie, mais surtout avec son fidèle compagnon à quatre pattes, son assistance vitale. «Medley détecte les crises d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie d'Hugo avant qu'elles ne surgissent», explique son papa.

Ce scénario en forme de happy end, était encore inenvisageable il y a tout juste un an. En octobre 2018, le voyage à Lisbonne, au départ de l'aéroport du Findel, avait tout simplement dû être annulé car la réservation avait été refusée.

Amélioration du quotidien

À l'époque, Luxair travaillait sur l'élargissement des conditions d'embarquement avec un chien d'assistance médicale, et la réglementation n'était pas encore applicable, avait justifié Luxair. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, comme en témoignent les propos de Michel, le papa: «Luxair est la seule compagnie européenne qui nous ait répondu favorablement. Et même s'il a fallu attendre, nous sommes heureux du dénouement. Cela permettra à Hugo d'être plus autonome s'il part faire des études à l'étranger et surtout de se sentir en sécurité et protégé».

À ses côtés, Hugo ajoute: «Je suis soulagé. Medley est mon compagnon de diabète et mon compagnon de vie. Voyager sans lui m'est parfaitement impossible». Interrogé par L'essentiel, Joe Schroeder, porte-parole de Luxair, exprime lui aussi sa satisfaction: «Nous avons fait notre travail et mis les conditions d'embarquement de chien d'assistance médicale en adéquation avec la réglementation. Mais si en plus nous participons ainsi à l'amélioration de la vie au quotidien de ce jeune garçon c'est encore mieux!».

(Gaël Padiou/L'essentiel)