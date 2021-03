86 visiteurs au maximum, le musée s'organise

Il souffle sur le musée national d'Histoire naturelle (MNHN), depuis quelques semaines, comme un air de normalité. Les visiteurs affluent et même les files d'attente devant l'établissement, rue Münster, dans la capitale, se sont reconstituées lors des dernières vacances scolaires. Pourtant à l'intérieur, tout respire la crise en cours. 86 visiteurs peuvent se trouver au maximum, simultanément, dans le bâtiment de trois étages, un sens unique de visite a été installé, les masques sont de rigueur, bien sûr.

Un moindre mal, selon le porte-parole du musée, Patrick Michaely. Un moindre mal parce qu'au Luxembourg les musées sont ouverts et que le pays ne s'en sort pas si mal au regard de certains de nos voisins. Évidemment il y a ce manque à gagner, «surtout provenant des activités scolaires», puisque la fréquentation totale a chuté de moitié entre janvier-février 2020 et le début de cette année 2021. L'an dernier, le MNHN affichait 38% d'occupation par rapport au bilan 2019. «Mais à Londres, par exemple, certains grands musées doivent mettre du personnel à la porte, relativise M. Michaely.

Un Festival des Sciences en automne 2021?

Au Grand-Duché et en l'occurrence au sein du musée d'Histoire naturelle, qui compte «une centaine de collaborateurs directs», aucune coupe dans les effectifs n'est prévue. Et même si les dotations de l'État et le budget global ont d'ores et déjà été revus à la baisse pour cette année. En 2020, l'établissement a connu deux phases de fermeture, au printemps et avant Noël, et s'est adapté comme beaucoup de secteurs: télétravail, chômage, personnel de la cafétéria mobilisé pour faire de la surveillance... Le MNHN, musée étatique, emploie également du personnel handicapé et vulnérable contraint de rester à la maison.

L'une des principales craintes était aussi l'entretien des collections, même si 5% seulement des pièces sont exposées au public, le reste se trouvant dans les réserves. Les femmes de ménage ont astiqué les animaux, la poussière étant «le principal ennemi», et le taxidermiste a pu s'exprimer dans un musée vide quand il a été fermé au public. La période a également permis de développer la digitalisation et même le contenu sur la chaîne YouTube du musée.

«On est assez optimistes, même sans perspective», glisse encore Patrick Michaely. D'ailleurs, il veut croire que le Festival des Sciences, organisé tous les deux ans et prévu à l'automne prochain, pourra avoir lieu, peu importe la forme. «D'habitude, nous accueillons 12 000 personnes sur quatre jours, avec 70 workshop... nous allons l'organiser différemment mais il est nécessaire de faire quelque chose, et la demande est forte».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)