Des bolides nouvelle génération pour le SAMU

«Plus performants, plus modernes et plus connectés». Taina Bofferding et Paul Schroeder, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), ont présenté ce mardi cinq véhicules d'intervention «de nouvelle génération» pour le Service d'aide médicale urgente (SAMU). Dotés d'un «équipement et matériel dernier cri», ils seront très prochainement déployés sur le terrain.

«Les véhicules garantissent une meilleure visibilité diurne et nocturne pour renforcer la sécurité lors des interventions» explique Cédric Gantzer, chef de département du CGDIS. «Le design du véhicule a lui aussi été amélioré en ce sens ainsi que sa connectivité qui dispose de nouvelles radios, un système de géolocalisation plus pointu et une station de chargement pour tablettes pour garantir une meilleure traçabilité». Les équipements médicaux présents dans les nouveaux véhicules sont identiques à ceux des ambulances du CGDIS, afin de pouvoir fournir les meilleurs soins aux personnes qui nécessitent une aide médicale.

Un service en pleine expansion

Mis en place dans les années 80, le SAMU a été récemment renforcé avec la création de deux nouvelles bases, stationnées respectivement à Hesperange et au Findel. Le Luxembourg possède désormais cinq bases SAMU, «afin de mieux garantir la prise en charge de la population», qui a crû et s'est diversifiée de manière constante depuis 40 ans.

Une annonce qui intervient alors que le SAMU a été particulièrement sollicité en cette période de pandémie. «Ces derniers mois ne font que confirmer que ce n'est qu'ensemble et avec esprit de corps que des situations difficiles peuvent être maîtrisées. Chacun contribue à l'endiguement du coronavirus, et ceci mérite la plus profonde reconnaissance» a salué Taina Bofferding.

