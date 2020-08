Plus on est riche plus on consomme bio

Si la part de l'alimentation a drastiquement baissé dans le budget des ménages ces dernières décennies (elle représentait encore 28,7% des dépenses en 1977), elle se stabilise ces dernières années autour de 8,4% selon une étude publiée par le Statec, mercredi. Une stabilité qui se retrouve étonnamment dans la consommation de produits bio, pourtant très en vogue. «On n'observe pas vraiment de boom» dans les dépenses alimentaires des ménages entre 2007 et 2017: la part des produits bio était de 12% en 2017 et oscille toujours entre 10 et 14% depuis 10 ans.

«Sans surprise», ce type de consommation est étroitement lié aux revenus, les produits bio étant en général plus onéreux. Ainsi, en 2018, les produits bio ne représentaient que 7% du panier alimentaire d'un ménage gagnant moins de 2 500 euros par mois, contre 21% pour ceux dont les revenus dépassaient 6 500 euros. Soit trois fois plus.

L'écrasante majorité de ces produits (81%) est achetée en grandes surfaces, 9% dans des magasins discount et 8% dans des épiceries. Une légère différence par rapport aux produits non bio (70% en grandes surfaces et 30% en magasins discount). Les consommateurs choisissent d'abord le bio pour bébé: près de 4 petits pots sur 10 achetés sont bio (38%), 22% du miel, 20% des œufs, 15% des farines et céréales, 12% du lait et seulement 10% des fruits et légumes.

(mc/L'essentiel)