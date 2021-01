Des vacances de Noël oui, mais pas franchement comme les autres. «Dans cette période de fêtes, il y a plus de passagers mais on voit l’impact de la crise Covid même dans les pics, analysait samedi Tom Goris, directeur des opérations de Lux-Airport. Nous sommes en dessous du nombre de passagers que nous aurions normalement. Par moments, il y a plus de demandes mais à d’autres, l’aéroport est vide».

Pour les passagers qui arrivent au Findel, les fêtes ont parfois été l’occasion de mettre fin à une longue attente. «J'ai attendu un an pour aller voir ma famille en Grèce. Cela fait du bien de voyager, c’était Noël, on profite un peu, mais ce n’était pas une promenade, les mesures y sont strictes aussi. Ils viennent d’ailleurs de tout refermer pour une semaine, confiait Sissy de retour de Grèce, via Francfort. Et même s’il n’est pas obligatoire à l’entrée, pas question de renoncer au test gratuit à l’arrivée. «Je travaille dans une école. C’est important d’être sûre pour les enfants et pour moi. J’avais déjà une invitation par mon travail mais je l’utiliserai un peu plus tard».

«Se faire tester pour savoir si on peut retourner travailler»

Beaucoup, comme Ana, étaient partis au Portugal. «J’y suis allée pour voir mes parents. Je tenais à y être pour Noël, mais là-bas je ne suis pas sortie. J’ai tout fait comme il faut, avec prudence. Et je fais un test avant de retourner travailler». À peine descendue de l’avion en provenance de Lisbonne, Maria aurait elle bien aimé y rester un peu plus. «Mais j'ai dû revenir pour garder mes petits-enfants car ma fille travaille et l'école est fermée cette semaine, sinon je ne serais pas rentrée si vite».

«Se faire tester est important pour savoir si on peut retourner travailler. Il y a toujours un risque et il existera encore un moment, mais je crois qu’on peut voyager de manière sûre», estimait Moises, 30 ans, après quelques jours en Algarve en famille. «On voulait être testés en rentrant à la maison car on ne sait jamais. C’était des fêtes un peu différentes à cause du Covid», abondait Marco. Certains avouaient que, découragés par la file d’attente aux tests PCR à l’aéroport, ils attendraient un peu plus tard dans la semaine pour se faire tester.

L’une des raisons qui a poussé Lux-Airport à proposer depuis samedi, des tests rapides gratuits en plus des tests PCR, pour augmenter la capacité de dépistage à l’arrivée. Et tandis que beaucoup revenaient, Charles et Marie-Thérèse, retraités, étaient eux sur le départ pour Tenerife. «Nous avons fait un test dans les 48 heures avant de partir, en laboratoire. Il faut prendre ses précautions. Nous avions réservé ce voyage de longue date, nous serons en appartement. Nous y allons surtout pour le soleil. C’est important de se changer les idées. Nous en avons assez du temps maussade».

(L'essentiel/Nicolas Martin)