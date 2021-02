Les températures vont tomber à -​​10°C

Si vous sortez, pensez à bien vous couvrir. Et si vous êtes à l'intérieur, augmentez peut-être un peu le chauffage. MétéoLux a placé tout le Luxembourg en alerte jaune au grand froid, à compter de ce mardi, 18h et jusqu'à mercredi, 12h. Le thermomètre pourrait en effet descendre jusqu'à -10°C. Un choc thermique après les températures relativement douces des derniers jours.

Gare au verglas!



Avec des températures très basses du verglas pourrait se former sur certaines routes du Luxembourg. Soyez vigilants en rentrant du travail ce soir. Plan grand froid en Moselle



Le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché ce mardi en Moselle, sur décision du préfet, en raison des températures négatives.

Mercredi au réveil, il fera de -8°C à -6°C. L'après-midi, les températures grimperont, un peu, et oscilleront entre -6 et -4°C. Le soleil devrait refaire son apparition jeudi, entre les nuages, mais il fera toujours aussi froid. Vendredi matin, le mercure descendra encore un peu, entre -9 et -7°C.

Samedi et dimanche, le temps sera particulièrement ensoleillé, et l'air glacial, avec -10 à -8°C samedi matin et -8 à -6°C dimanche matin. Les après-midi du week-end, il fera un peu moins froid, avec un sommet à 4°C dimanche.

(jw/L'essentiel)