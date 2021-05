«Eist Holtz», un label pour soutenir la filière bois

Ministère de l’Économie et ministère de l’Environnement ont uni leurs forces, lundi matin, au beau milieu d’une forêt du centre du pays bien arrosée par la pluie, pour présenter le label «Eist Holtz», comprenez «Notre bois» en français. Ce label, inspiré d’expériences allemande et autrichienne, aura pour objectif «d’interconnecter la gestion durable des forêts avec le développement durable d’activités économiques».

On ne le sait pas forcément, mais plus d’un tiers du territoire du Grand-Duché est composé de forêt, soit une surface de 90 000 hectares. Ces forêts sont composées majoritairement de feuillus (64%) et d’un tiers de résineux (36%), le tout géré par des privés à hauteur de 54% et par l’État à 46%.

Des aides pour les propriétaires privés

Au Luxembourg, 1 285 entreprises composent la filière bois et près de 90% de ces entreprises sont des PME. Au total, elles emploient environ 19 500 personnes et leur taille moyenne est de 15 employés, selon les chiffres fournis, lundi, par le ministère de l’Économie.

Pour envisager des jours meilleurs pour la filière bois, tant au niveau climatique qu’au niveau économique, l’État luxembourgeois va donc proposer des aides forestières détaillées dans le récent règlement grand-ducal du 16 avril 2021. L’objectif est très clair: soutenir financièrement les propriétaires privés avec une prime pour promouvoir une gestion forestière durable.

(L'essentiel/Frédéric Lambert)