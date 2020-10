Esch-​​Belval au lever du jour avec... des sangliers

On ne sait pas si ce sont déjà les premiers effets du couvre-feu, mais une de nos lectrices était d'humeur matinale ce samedi 31 octobre 2020. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a eu la chance d'apercevoir plusieurs sangliers juste en dessous de son jardin à Belvaux, localité de la commune de Sanem située dans le sud du Grand-Duché et tout près de la frontière française.

Via notre onglet Mobile Reporter, nous avons reçu deux photos et une vidéo, ce samedi, sur le coup de 7h30. Dans un champ, à proximité d'un troupeau de vaches, avec une vue imprenable sur Esch-Belval, au lever du jour, on remarque en effet plusieurs sangliers. Rien ne semble les déranger et ils n'hésitent pas à se promener dans la patûre pour rechercher un peu de nourriture.

(fl/L'essentiel )