Les lycéens ont des idées pour le climat

Après la manifestation pour le climat qui avait réuni 15 000 personnes à Luxembourg, essentiellement des lycéens, le gouvernement s'était dit qu'il serait bon d'écouter ces jeunes défenseurs de l'environnement et a organisé ClimateXchange, un dialogue entre membres du gouvernement et élèves, en collaboration avec la Conférence nationale des élèves (Cnel). Ce qui a débouché sur quatre rencontres avec 500 jeunes entre le 8 et le 17 mai dernier. Le rapport de synthèse issu de ce processus a été remis ce mercredi au gouvernement par une délégation d'élèves.

«Le rapport propose beaucoup d'idées, dont certaines sont très simples. On espère qu'elles seront appliquées» explique, au nom des jeunes impliqués, Kimon Leners. «On pourrait par exemple donner un bidon à chaque élève et chaque professeur pour éviter le plastique» des bouteilles d'eau bues au fil de l'année scolaire. Sensibilisation de la population, constructions passives ou encore amélioration des réseaux de transports publics, y compris le transport scolaire, figurent aussi parmi les revendications des élèves militants.

Des revendications «pour toute la terre»

«On pourrait aussi imaginer un système pour que les consommateurs savent d'où vient leur viande, d'où viennent leurs légumes, du Luxembourg ou d'Espagne, par exemple». Quoiqu'il en soit, la planète ne pourra pas être sauvée par le seul Grand-Duché. «On veut aussi que toutes ces choses ne se passent pas seulement à l'école ou au Luxembourg, mais aussi en Europe et sur toute la terre».

Du côté du gouvernement, le Premier ministre Xavier Bettel s'est dit «impressionné» par le travail et l'engagement de ces jeunes. «Ils ne font pas la grève pour le climat en se disant que c'est cool d'être libre. Ils ont accompli un travail sérieux», lance Xavier Bettel, qui a reçu le rapport en compagnie des ministres de l'Environnement Carole Dieschbourg, de l'Agriculture Romain Schneider et de l'Éducation nationale Claude Meisch. Le texte ne devrait pas rester lettre morte puisque tout ou partie des mesures réclamées devraient être appliquées. Ces jeunes «reconnaissent la crise climatique comme un des très très grands défis pour l'humanité et qui nous disent de bouger», souligne Carole Dieschbourg. «Il nous ont remis le fruit de leur travail, qu'il faudra analyser. Il sera annexé comme contribution de la jeunesse au plan national énergie/climat qu'on est en train d'élaborer». Le gouvernement doit concrétiser ce plan et les mesures qui vont avec d'ici la fin de l'année.

