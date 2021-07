Jusqu'à 620 cas par jour en septembre?

La moyenne des cas quotidiens est passée de 44 infections par jour à 141 entre la semaine dernière et cette semaine, affirme la Task Force Covid dans son rapport hebdomadaire, «ce qui représente un défi majeur», affirme-t-elle. Le nombre d'infections actives dans le pays a quasiment quadruplé, passant de 351 à 1226. Et les tests affichent une positivité de 3%, contre 1% la semaine précédente. Une flambée mise sur le compte du variant delta, plus contagieux, et de la reprise des activités sociales, avec certains événements super propagateurs ayant créé des foyers d'infections.

Pour les experts, la solution passe par «des efforts soutenus de distanciation sociale et des mesures d'hygiène jusqu'à ce que l'immunité collective soit atteinte par la vaccination». D'ici là, il faudra continuer à dépister massivement et rechercher les cas contacts pour stabiliser la situation. Surveiller attentivement de futurs variants qui pourraient être plus résistants aux vaccins sera aussi un enjeu crucial des prochains mois, explique la Task Force.

«Incertitude des projections»

Partant de cette situation, la Task Force élabore plusieurs scénarios possibles pour les semaines qui viennent. Et ces hypothèses laissent entrevoir une hausse accrue des cas, avec entre 400 et 620 nouvelles infections quotidiennes en septembre. Les experts relèvent toutefois que la baisse des interactions sociales pendant l'été pourrait aplatir quelque peu les courbes.

Néanmoins, la Task Force souligne «une incertitude assez importante dans les projections», les effets des clusters entraînés par la reprise des interactions sociales ne pouvant pour le moment être estimés que de manière «approximative». Et elle souligne que «les mesures de distanciation sociale et d'hygiène sont désormais cruciales pour empêcher un rebond épidémique important comme actuellement observé au Royaume-Uni et en Israël».

Mais malgré la flambée de cas de ces derniers jours, le nombre d'hospitalisations reste plutôt bas, avec, selon les chiffres publiés vendredi, cinq patients pris en charge en soins normaux et un en soins intensifs. Les populations âgées et les plus à risque sont en effet dans une large mesure vaccinées et la moyenne d'âge des personnes infectées baissant progressivement, pour tomber à 28,4 ans selon les derniers chiffres. Mais il faudra encore attendre un peu pour savoir si le système hospitalier est vraiment à l'abri d'une nouvelle dégradation.

(jw/L'essentiel)