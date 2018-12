Ivre et drogué au volant, il finit dans le décor

Lundi soir, vers 21h15, la police est intervenue pour un accident sur la N22 entre Bissen et Boevange-sur-Attert. Sur place, ils ont trouvé une seule voiture hors de la route, avec un homme seul à l'intérieur. L'automobiliste a visiblement perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, avant de finir immobilisé dans le décor.

L'individu a été légèrement blessé et pris en charge par les secours sur place. Mais des charges pèsent contre lui. Le test d'alcoolémie s'est avéré positif et l'homme a également avoué avoir consommé du cannabis plus tôt dans la journée. Son permis de conduire lui a été retiré.

