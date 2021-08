26 conducteurs ivres, 11 permis confisqués

Les conducteurs avec un coup dans le nez étaient de sortie sur les routes du pays, dans la nuit de vendredi à samedi et la police en a sanctionné beaucoup. Ainsi, un conducteur est sorti de la route vers 3h30 samedi matin, alors qu'il roulait entre Hobscheid et Eischen, sur le CR105. La voiture a fini sa course contre un arbre et a été très endommagée dans le choc. Le conducteur, blessé, a lui été hospitalisé. Son test d'alcoolémie était positif, son permis lui a été retiré.

Une heure plus tard, rue du Brill à Mondercange, une voiture est signalée à la police, en raison de son style de conduite peu orthodoxe. Le conducteur, retrouvé peu après par une patrouille, était ivre. Là aussi, son permis lui a été confisqué. Enfin, vers 6h, route de Longwy à Rodange, une personne a été signalée à la police en raison de son comportement anormal à bord de sa voiture. La personne avait trop bu, son permis lui a été retiré et un procès-verbal a été dressé.

Outre ces trois cas isolés, la police a mené une série de contrôles d'alcoolémie massifs tout au long de la nuit, un peu partout dans le pays. Dans la capitale, 197 automobilistes ont été contrôlés, dont 14 avaient trop bu. Six permis ont été retirés sur place. À Bettembourg, 85 conducteurs ont dû souffler dans le ballon. Cinq n'auraient pas dû conduire, un permis a été confisqué. à Blumenthal, deux des 90 automobilistes contrôlés avaient trop bu. Enfin, à Angelsberg, 126 conducteurs ont été testés, deux avaient trop bu dont un a perdu son permis dans l'affaire.

Conclusion: sur 498 automobilistes contrôlés, 23 avaient trop bu, et 8 permis ont été retirés, en plus de ceux des trois conducteurs interceptés individuellement.

(L'essentiel)