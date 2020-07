Les vignerons placés au cœur de l'identité

Les visages des «Vignerons de la Moselle» s'affichent toujours plus sur les bouteilles. Après avoir lancé la marque en novembre dernier sur ses vins d'appellation d'origine protégée (AOP), Domaines Vinsmoselle l'élargit. Celle-ci apparaît désormais sur le nouveau millésime 2019 des Premiers et Grands Premiers Crus. Soit sur 80 % des bouteilles produites par la coopérative luxembourgeoise aux 200 vignerons, l'équivalent de 270 000 litres.

«On a décidé de mettre le vigneron plus en évidence, d'avoir une image plus personnalisée. On souffrait d'une image plus industrielle, un peu péjorative, alors que nous avons des parcelles très bien délimitées, que nous sommes avant tout des vignerons passionnés», justifie le directeur général, Patrick Berg.

Météo très favorable

Après une récolte 2019 marquée par des rendements amputés de 40 %, la faute au gel puis à la sécheresse, voici «un très bon cru au niveau gustatif». Les stocks de 2018, «bien épuisés», ont été écoulés jusqu'à fin juillet, plutôt qu'en mai, en raison de la crise.

«On a perdu trois mois qu'on ne rattrapera pas, avec les fermetures dans l'Horesca et l'arrêt des événements et autres fêtes», observe le directeur. En attendant les vendanges, d'ici cinq à six semaines, la météo est très favorable. Mais la question de la main-d'œuvre venant de l'est de l'Europe pour gratter le raisin dans les vignes est elle en suspens. Si elle ne voyage pas jusqu'au Luxembourg, «il faudra trouver un plan B». Mathieu Vacon

(Mathieu Vacon / L'essentiel)