4 jeunes lâchés plusieurs jours à travers le pays

Armés d’un sac à dos bien remplis et de tentes, quatre jeunes «compagnons» des Scouts et guides de France d’Hayange ont choisi le Luxembourg pour une expédition de cinq jours, cette semaine. Clément et Maurane (18 ans), et Méline et Anaël (19 ans), sont originaires des environs de Thionville. Lundi, le groupe a pris le chemin de la ferme des alpagas d’Hovelange, où ils sont restés deux jours: «On a nourri les animaux, nettoyé leur enclos», raconte Clément.

Au total, les jeunes ont parcouru environ 75 kilomètres à pied depuis Capellen, puis Remerschen pour ensuite atteindre Thionville, le tout en autonomie totale. Simplement, une de leurs connaissances les a pris en charge à Oetrange et «on a posé notre tente dans le jardin».

Quelques mots de luxembourgeois

Un changement de confort et surtout d’habitudes pour ces jeunes gens: «On a dû se laver dans une bassine les premiers jours, on n’avait pas accès aux douches. On a pu prendre une douche seulement le troisième jour chez les habitants», explique Maurane. Fatigués mais le sourire aux lèvres, les jeunes se rappelleront longtemps de cette escapade. Ils ramènent aussi avec eux quelques nouveaux termes de luxembourgeois appris pendant ces 5 jours.

«Moien, Äddi...», développent-ils, mais aussi l'expression «Tip top, qui était souvent utilisé par la fermière», s'amuse Clément. Une très bonne expérience pour Maurane et son groupe puisqu’ils ont été conquis par le pays: «On a trouvé que le Luxembourg était mieux que la France, niveau propreté. D’ailleurs, on voulait ramasser tous les déchets sur les routes pour la bonne cause... mais il n’y en avait pas», plaisante-t-elle.

(L'essentiel/Marine Meunier)