Appel à la solidarité pour finir un chantier à l’arrêt

Le rêve de Tania Da Silva et de sa petite famille a viré au cauchemar. Avec son époux et sa fille de 6 ans, elle aurait sans doute déjà pu entrer dans sa nouvelle maison à Baschleiden si la société qui devait terminer les travaux ne les avait pas laissé tomber. «On a décidé, avec notre avocat, d’abandonner toute tentative de poursuites sachant qu’on aurait de gros frais à engager et qu’on risquait de ne rien récupérer si la société se mettait en faillite. C’est le rêve d’une vie qu’on n’arrive pas à réaliser», explique Tania, en larmes, dans un bâtiment où il reste encore énormément de choses à faire.

Le problème, c’est que l’entreprise qui devait réaliser les travaux en a encaissé le montant et Tania Da Silva se retrouve avec un remboursement de prêt à effectuer et sans solution pour emprunter de nouveau afin de finir le chantier: « Même certains sous-traitants, qui avaient débuté par exemple les travaux de chauffage, ont arrêté à peine après avoir commencé parce qu’ils n’avaient pas leur argent».

«Un peu plus de 1 000 euros déjà récoltés»

L’électricité, le chauffage et le sanitaire, les finitions de l’isolation de la toiture et les aménagements extérieurs doivent être faits et pour l’aider sa voisine Pia a lancé un appel aux dons: «La commune de Boulaide a relayé notre appel et un peu plus de 1 000 euros ont déjà été récoltés». En attendant, c’est le mari de Tania, lui-même chef de chantier, qui avance comme il peut après ses journées. Mais le stress lié à cette situation pèse sur toute la famille.

Plusieurs initiatives se sont mises en place, comme la vente de CD du mari de la voisine qui va reverser une partie des fonds à cette famille. Tania Da Silva se dit très émue de cet élan de solidarité: «Je rêve du jour où on pourra entrer chez nous. En attendant, heureusement que j’ai mes parents pour nous héberger».

(L'essentiel/Jean-François Servais)