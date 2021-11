«Ça fait du bien de retirer le masque pendant le service»

«La majeure partie de nos clients sont vaccinés. On a juste dû refuser un couple d’Américains ce matin», mais le CovidCheck obligatoire en salle depuis hier «risque d’être chronophage en période d’affluence», commentait un serveur hier, dans la capitale.

Les restaurateurs s’adaptent et les clients «jouent le jeu», souligne un restaurateur. Mais on sent poindre un léger ras-le-bol. «On a fermé et rouvert quand on nous l’a demandé, on s’est adaptés à tous les changements de mesures depuis le début de la pandémie. Mais il serait temps qu’on trouve une solution au virus et que l’État s’inquiète un peu plus de nos finances catastrophiques», soupire un autre restaurateur. En salle, Marcos est soulagé. «En tant que serveur, ça fait un bien fou de retirer le masque!».

«La mesure évite de faire tourner le virus»

Attablée avec des amis en visite, Agathe, 25 ans, valide le CovidCheck. «Il nous a permis de fêter en boîte sans distanciation sociale. C’est bien qu’il se généralise». Certains des clients profitant du lundi férié devront se soumettre ce mardi au CovidCheck en allant au bureau. Les employeurs ayant désormais la possibilité de le mettre en place.

C’est le cas sur le lieu de travail de Marianthi, 25 ans. «Mais mon employeur offre le test PCR gratuit aux collègues non vaccinés. Je trouve ça normal qu’il supporte le coût», estime-t-elle. «Au Luxembourg, où les salariés viennent d’un peu partout, la mesure évite de faire tourner le virus», renchérit son amie Joanna, 24 ans.

(Séverine Goffin/L'essentiel)