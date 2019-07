Les frontaliers de l'UE, nombreux au Luxembourg

Le Luxembourg est le pays de l'Union européenne qui emploie proportionnellement le plus de citoyens originaires des autres pays de l'UE. Et de loin. Eurostat l'a rappelé dans l'édition 2019 de son étude «People on the move», publiée ce lundi 15 juillet.

Des résidents luxembourgeois à l'étranger



Dans l'autre sens - et on n'en parle pas forcément régulièrement - 2 500 personnes résidant au Luxembourg traversent la frontière pour aller travailler en Allemagne, et 1 500 employés, toujours domiciliés au Grand-Duché, font régulièrement la route vers la France pour être rémunérés.



Avec 49,4% des employés qui ne sont pas luxembourgeois, le Grand-Duché devance largement l'Irlande (12,8%) et Chypre (11,4%) qui complètent le podium. Dans le secteur des services, pour le Luxembourg, ce chiffre se situe à 48,1%, alors qu'il monte même jusqu'à 61,9% dans le secteur industriel. À l'échelle de l'Union européenne, on ne s'en doute peut-être pas, mais avec 124 800 personnes, c'est la Pologne qui fournit le plus de travailleurs frontaliers à l'Allemagne.

Des chiffres à revoir à la hausse?

Selon les chiffres d'Eurostat qui datent de 2018, le Luxembourg n'est pas en reste à ce niveau-là, puisque le Grand-Duché accueille quant à lui tous les jours 87 900 frontaliers français, 52 200 frontaliers allemands, et 40 300 frontaliers belges. 21% de ces Français travaillent dans le secteur de la construction, de même que 12% de ces Allemands.

Selon d'autres chiffres plus récents, en possession de L'essentiel à la fin du mois de mai 2019, avec 205 592 personnes, le Luxembourg compterait encore bien plus de frontaliers. Près de 107 000 viennent de France, 49 000 de Belgique et 49 000 d'Allemagne.

(fl/L'essentiel)