Les contrôleurs sont «le bouclier des CFL»

Les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) comptent 297 accompagnateurs de train pour plus de 1 000 trajets par jour. Jorge fait partie de l'équipe des contrôleurs, ou plutôt des «chefs de train», car c'est la «vraie désignation», tient-il à préciser. Car il est «chef» de tout ce qui concerne son train et pas seulement du contrôle des tickets: il s'occupe de la sécurité, de l'information des passagers, des aspects techniques, comme l'éclairage du wagon, ou encore de la gestion des portes.

Deux agressions en deux jours



Mercredi,un passager a insulté un contrôleur des CFL à la gare de Bettembourg. Il a été expulsé du train. Mardi, un passager s'en est pris physiquement à un agent de la compagnie, il lui a donné des coups de poing puis l'a roué de coups.

Amener plus de 100 000 voyageurs quotidiennement à destination, en temps et à heure, ne s'improvise pas. Jorge doit avoir, entre autres, une grande connaissance des infrastructures du train et des règles des trois réseaux frontaliers. Les accompagnateurs doivent suivre de nombreuses formations: Jorge a dû réaliser une formation de gestion des conflits, une formation de prévention des agressions, mais aussi un atelier Self Defense. «Pour pouvoir répondre avec psychologie aux personnes qui déchargent parfois leurs nerfs sur nous», plaisante-t-il.

Sécurité renforcée

«On est un peu le bouclier des CFL. Quand on demande une chose à un passager, cela arrive qu'il se sente tout de suite agressé. Je me suis déjà fait insulter, mais je ne me suis pas fait agresser physiquement». D'après les chiffres des CFL, 2,41 agressions se sont produites pour un million de clients en 2018. Pour réduire l'insécurité, plus de 400 caméras ont été installées dans les gares et 1 200 dans les trains. La présence a aussi été renforcée dans les gares d'Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Bettembourg, Pétange et Luxembourg.

«Les contrôles, c'est la tâche finale, on est là avant tout pour protéger le client», détaille Jorge. Étonnamment, le contrôle des tickets s'avère être le moins important pour les contrôleurs. Ils peuvent dresser une seule amende, d’un montant de 150 euros, en cas d’absence de billet et si le passager n’a pas de papiers ou de moyens de paiement sur lui. En cas de comportement irrespectueux, un «constat incidence sûreté» pourra être mis en place. Il s'agit d'un document à remplir par le contrôleur. C'est ensuite l'État qui se charge de réprimander l'individu, explique Jorge. «Certains collègues sont moins pédagogues, mais moi, j'essaie de l'être. Je veux rentrer chez moi sans devoir me retourner dans la rue», dit-il en souriant.

