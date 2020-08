L'intérim s'est effondré pendant la crise sanitaire

Ces dernières années, la part de l'emploi intérimaire dans l'emploi salarié total a toujours été relativement stable, à 1,8% en 2015, 2% de 2016 à 2018 et 1,9% en 2019. Ces chiffres ont été publiés ce lundi par les ministres socialistes du Travail, Dan Kersch, et de l'Économie, Franz Fayot, en réponse à des questions des députés CSV, Marc Spautz et Félix Eischen. Mais, «du fait de la crise du Covid-19, les effectifs intérimaires s'effondrent en mars et avril 2020 par rapport à mars et avril 2019», soulignent les ministres.

En effet, les mois de mars et avril de l'année dernière ont vu l'intérim peser 2,2% de l'emploi total, avec respectivement 9 708 et 9 454 employés intérimaires. En mars 2020, ce chiffre s'effondre à 0,7% (3 311 employés) et en avril, il chute à 1% (4 306 personnes). Les ministres indiquent que le gouvernement réfléchit aux moyens de mieux protéger les intérimaires. «Ces contrats sont souvent précaires. Il est donc primordial d'assurer que les personnes qui ont signé un contrat de travail intérimaire puissent quand même bénéficier d'une certaine stabilité et sécurité», écrivent Dan Kersch et Franz Fayot.

Surtout des frontaliers dans la construction

«La crise actuelle souligne encore davantage la fragilité de certains salariés, notamment de ceux qui travaillent dans l'intérim», ajoutent-ils, sans donner de détails concrets sur les projets du gouvernement. Interrogés sur l'opportunité de créer un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée, les ministres bottent en touche, indiquant que «les différentes pistes envisageables vont être explorées» et qu'une «décision définitive interviendra après consultation des partenaires sociaux». Le travail intérimaire mène en effet rarement à une embauche. Sur les 29 828 missions d'intérim effectuées dans le pays en 2019, 2 842, soit 9,5% ont mené à une embauche dans l'entreprise.

Les ministres détaillent aussi qui sont les travailleurs intérimaires. Une écrasante majorité d'entre eux sont frontaliers, en grande majorité venus de France (61%), loin devant la Belgique (9%) et l'Allemagne (3%). Un quart des intérimaires résident au Luxembourg et les 2% restants viennent de plus loin. La répartition par tranches d'âge est relativement équilibrée entre 25 et 55 ans. Les 25-34 ans sont majoritaires (29%), devant les 35-44 ans (25%), et les 45-54 ans (22%). Les moins de 25 ans représentent 14% des intérimaires, les plus de 55 ans 11%. Enfin, disent les ministres, «le travail intérimaire est très concentré au niveau sectoriel, avec la construction qui emploie 40% des intérimaires, les industries manufacturières 16% et le commerce 8%».

(jw/L'essentiel)