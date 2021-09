Plus de 70% des enfants sont sur les réseaux à 11 ans

87% des enfants âgés de 11 et 12 ans posséderaient, en 2021, un smartphone. Une moyenne européenne plutôt éloquente qui ressort du rapport Datamind «les tendances 2021 en chiffres». Quasiment neuf jeunes enfants sur dix. Au Luxembourg comme ailleurs, cette rentrée 2021 est donc plus que jamais celle du numérique. Selon l'étude KIM, relayée par Bee Secure au Grand-Duché, les enfants recevraient même, en moyenne, leur premier smartphone à l'âge de... 9 ans, et 69% des 6-13 ans savent l'utiliser seul, sans la supervision des parents. Voici pour le constat. Et ce n'est un secret pour personne que l'outil ne sert pas qu'à appeler maman pour qu'elle vienne les chercher à la sortie de l'école.

Dans le détail, plus de sept enfants sur dix, entre 11 et 14 ans, possèdent au moins un compte sur les réseaux sociaux. Datamind précise que les jeunes filles de cet âge y sont encore plus présentes que les garçons. De 15 à 18 ans, c'est même quasiment 100% d'inscription sur l'un ou l'autre réseau social. Lorsqu'on leur pose la question, les enfants et adolescents répondent qu'ils discutent avec leurs amis et la famille, regardent des vidéos et y suivent la vie de leurs stars favorites. Et détrompez-vous, les réseaux auraient même vocation sérieuse à pouvoir échanger sur les cours et les devoirs.

L'effet «pandémie»

Les applis les plus utilisées par les petits luxembourgeois entre 12 et 19 ans sont WhatsApp (82%), Instagram (46%) et YouTube (31%). Mais Snapchat se fait aussi une large place parmi les utilisateurs dès 15 ans, parmi lesquels TikTok, également, a enregistré en 2020 l'une des plus fortes progressions. Dans le même temps, l'intérêt pour Facebook recule nettement chez les plus jeunes qui continuent néanmoins à s'écrire beaucoup sur Messenger. Enfants et ados confient aussi vouloir s'informer sur l'actu des marques.

Mais cet usage de la technologie a beaucoup évolué et s'est encore renforcé ces derniers mois, au fil de la crise sanitaire. Selon les observateurs, la durée d’utilisation quotidienne d’Internet a augmenté d’environ 26% en 2020, confinements et fermetures d'écoles obligent. Bee Secure relaye que les jeunes ont passé en moyenne 258 minutes par jour sur Internet en 2020, contre 205 en 2019.

Mais à l'heure de la rentrée, si la tendance ne risque pas de revenir en arrière, Bee Secure alerte au Luxembourg sur la nécessité pour les parents de superviser l'usage de ces applications et réseaux sociaux. Messages haineux, fake news et dérives ne vont pas disparaître avec la fin de l'été.

(L'essentiel)