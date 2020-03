Les chauffages en terrasse ne seront pas interdits

Un froid piquant, des piétons en manteaux, mais des terrasses occupées par quelques clients attablés. La scène est de plus en plus fréquente, du fait de la mise en place de systèmes de chauffage devant les bars et restaurants. Cette pratique commence à faire polémique à l’étranger, certaines villes ayant commencé à l’interdire pour des raisons écologiques. En effet, ces systèmes de chauffage sont souvent énergivores.

Quelques chauffages de ce type sont visibles au Luxembourg, notamment dans la capitale. «C’est une évidence que l’on en tire un bénéfice, indique le directeur du Café français, sur la place d’Armes. Il est possible de laisser les terrasses ouvertes bien plus longtemps, donc d’attirer des clients». Lorsqu’il est interrogé sur l'aspect environnemental et sur les polémiques que cela provoque, il s’emporte: «C’est vraiment du pinaillage! On nous embête avec des broutilles, alors que notre modèle économique est fragile. C’est du mauvais goût!».

«Sûrement pas écologique»

Au Luxembourg, la Direction de l’environnement reconnaît que «personne n’a encore mis cette ambition à l’agenda, même si des communes peuvent prendre des décisions de manière individuelle». L’Horesca explique aussi ne pas avoir «de débat en route sur ce sujet». Elle précise que la Ville de Luxembourg favorise les chauffages électriques, au détriment de ceux fonctionnant au gaz. Ce que confirme Bob Ritz, porte-parole de la commune: «Ceci est lié à des questions de sécurité».

Sur la question de l’environnement, la capitale précise que des critères doivent être respectés. Par exemple, «un apport suffisant d’air frais doit être garanti pour les terrasses fermées et les vérandas», reprend Bob Ritz. Les exploitants doivent également «respecter une distance entre la machine et des matières inflammables» et contrôler régulièrement l’état de leur installation. À Differdange, Georges Liesch, lorsqu'il était échevin à l’environnement (jusqu'au 1er mars), reconnaissait que «ces systèmes de chauffage ne sont sûrement pas écologiques», tout en indiquant que peu d’établissement en disposent dans sa commune. Pour le moment, aucune des communes contactées n’a indiqué vouloir légiférer sur la question.

