Asselborn veut accueillir des milliers d'Afghans

En marge d'une réunion des ministres de l'Union européenne sur la question de l'Afghanistan, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn, a encouragé l'accueil de réfugiés afghans sur le continent. «L'Union européenne devrait être prête à fournir 40 000 à 50 000 places», a-t-il déclaré à Die Welt, mardi. Le Luxembourgeois évoque ces filles, femmes, «anciens juges, militants des droits de l'Homme ou d'autres dont la vie est menacée». Il revendique une réinstallation «légale et sûre, en coopération avec l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR)».

Sur sa lancée, Jean Asselborn s'est prononcé sur le chancelier autrichien Sebastian Kurz et le Premier ministre slovène, Janez Jansa: «J'espère qu'il y aura une résistance, ils sont tous deux clairement et définitivement dans la ligne d'Orban, Salvini et Le Pen. Ils rejettent tous la solidarité en ce moment extrêmement dramatique pour le peuple torturé d'Afghanistan». Si la solidarité n'existe plus, «vous perdez la qualité d'être un Européen», a poursuivi le ministre.

Une position que Vienne a fermement rejetée, la qualifiant de «tout simplement absurde», selon Alexander Schallenberg, le ministre autrichien des Affaires étrangères. Son pays abrite la 4e plus grande communauté afghane au monde et la 2e dans l'UE, rapportée au nombre d'habitants. «Il serait bien qu'Asselborn fasse preuve du même niveau de solidarité et d'humanité. Pour ça, le Luxembourg devrait accueillir six fois plus d'Afghans», a martelé Schallenberg.

(L'essentiel/dpa)