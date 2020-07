Sept stations de test «mises en veille» en août

Au Luxembourg, la première phase de dépistage à grande échelle du Covid-19 s'est clôturée, ce lundi 27 juillet 2020, ont annoncé conjointement dans un communiqué le ministère de la Santé, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et le Luxembourg Institute of Health (LIH)

Au travers des indications communiquées, ce mardi 28 juillet en fin d'après-midi, via Arnaud d'Agostini, Head of Marketing and Communication au LIH, on apprend que le nombre de tests effectués par jour, jusque-là, est monté à 16 000 tests, concédant une «utilisation presque complète de la capacité de dépistage».

Des tests mieux ciblés en août

Conformément à la hausse de cas positifs au Covid-19, constatée ces dernières semaines au Luxembourg, le communiqué confirme, lui aussi, l'actuelle émergence d'une deuxième vague avant de tracer de nouvelles lignes pour la rentrée. On apprend en effet que dès septembre, la deuxième phase du dépistage changera de mains pour être reprise par la Direction de la santé qui instaurera alors une une nouvelle stratégie.

Durant tout le mois d'août, le Luxembourg Institute of Health (LIH) restera aux commandes et testera «de manière beaucoup plus ciblée pour répondre aux besoins spécifiques en période de vacances», souligne encore le communiqué. Avec comme conséquence immédiate, «la mise en veille» des sept stations de test, à savoir celle de Ersange, de Dippach, de Junglinster, de Grevenmacher, de Diekirch, de Niedernaven, et de Howald. Neuf autres stations resteront actives pendant cette période à Colmar, à Parc Hosingen, à Luxembourg (P+R Bouillon, Rond-point Raemerich, au Kirchberg et aux Rotondes), à Frisange, à Steinfort et à Bascharage.

