Un nouveau directeur à la Centrale paysanne

«Je me vois comme un lobbyiste qui agit dans l'intérêt de l'agriculture nationale, mais aussi comme un militant pour la cause des agriculteurs luxembourgeois». Laurent Schüssler a été nommé directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise. Il prend la succession de Josiane Willems, qui se concentrera sur les activités internationales de la Centrale jusqu'à son départ à la retraite, indique un communiqué de l'organisme dont le siège est situé à Mersch.

Né en 1968, Laurent Schüssler est diplômé de l'Université de Trèves en économie de l'entreprise, avec spécialisation dans le domaine du travail. Il a notamment été responsable des sports au Luxemburger Wort, avant de se tourner vers les questions de politique étrangère au sein du quotidien.

Fondée en 1944, la Centrale paysanne luxembourgeoise est l'organisation professionnelle des agriculteurs, viticulteurs et pêcheurs. Elle représente leurs intérêts au niveau social et politique et conseille ses membres sur les questions économiques, fiscales et juridiques.

(L'essentiel)