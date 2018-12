L'inflation est en hausse au Luxembourg

Selon le Statec, les prix ont quasiment fait du surplace entre octobre et novembre (-0,03%), notamment grâce à la baisse globale de 1,4% des prix de l'énergie (-3,6% pour le mazout de chauffage, -1,4% pour le diesel, -3,2% pour l'essence, +1,7% pour le gaz). Sur un an, les prix de l'énergie ont néanmoins globalement augmenté de 11,7% avec des hausses de 21,3% pour le mazout et 12,3% pour le gaz de ville.

En novembre, les prix hors produits pétroliers ont augmenté de 0,1% par rapport à octobre. Une légère hausse qui s'explique par la progression des prix des crèches et foyers de jour pour enfants (+1,1%), des salons de coiffure et d’esthétique corporelle (+0,3%) et surtout des billets d'avions (+8,4%). Cette dernière a toutefois été contrebalancée par la baisse des prix des voyages à forfait (-3%). Les prix des produits alimentaires, eux, ont augmenté de 3% en un an.

Malgré le ralentissement des prix des produits pétroliers, le taux annuel d'inflation remonte de 2% à 2,3%, note le Statec. Pour rappel, la dernière indexation des salaires remonte au 1er août dernier. Selon les prévisions de l'organisme public de statistiques, la prochaine tranche indiciaire - déclenchée automatiquement lorsque le taux d'inflation annuel atteint 2,5% depuis la dernière indexation - devrait intervenir au quatrième trimestre 2019.

