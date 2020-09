Le Luxembourg passe au niveau supérieur

Trois jours après une victoire en Azerbaïdjan (1-2), la première à l'extérieur depuis deux ans et un succès à Saint-Marin, la sélection luxembourgeoise va se frotter au niveau supérieur. Dans un stade Josy-Barthel à huis clos, les hommes de Luc Holtz reçoivent le Monténégro, favori de ce groupe 1 de la Ligue C et vainqueur de Chypre (2-0) samedi..

Avec des noms comme ceux de Stevan Jovetic (AS Monaco), Stefan Savic (Atlético Madrid) ou Adam Marusic (Lazio Rome) et une 64e place au classement FIFA (le Luxembourg est 98e), la sélection des Balkans a de quoi faire peur. «On connaît leurs qualités individuelles, on sait qu'ils sont favoris, admet le sélectionneur Luc Holtz. On doit se préparer au mieux, sans avoir peur, en s'adaptant aux qualités et aux défauts qu'ils ont».

«Le match de samedi est une bonne base»

Face aux Monténégrins, les partenaires de Maurice Deville ne pourront pas se permettre de laisser en route autant de situations qu'à Bakou. «On a eu beaucoup d'occasions, reconnaît Holtz. C'est le genre de petits détails qu'il nous manque. Il faut confirmer et s'améliorer, mais le match de samedi est une bonne base».

Rassurés sur leur jeu après cette victoire et une semaine de vie de groupe, les Luxembourgeois s'avancent vers le Monténégro en se disant qu'un bon coup n'est pas impossible. Ce serait un beau moyen de progresser vers le maintien en Ligue C, pendant que les vaincus de la 1re journée s'affrontent à Chypre.

(Tom Vergez/L'essentiel)