Les secours sont intervenus à 178 reprises

Comme prévu, le Luxembourg et les régions limitrophes ont été balayés par la tempête Eleanor mercredi matin. Les rafales de vent ont occasionné des dégâts. Entre 5h et 9h, les secours ont indiqué avoir reçu 332 appels. Au final, 178 interventions ont été nécessaires et ont concerné 61 des 103 centres d'intervention du pays. Les secours sont notamment intervenus pour des arbres tombés. L'un d'eux a été percuté par une voiture, faisant un blessé.

Des branches d'arbres ont entravé la circulation sur de nombreuses routes du réseau secondaire. Sur l'A13 vers Esch, un lampadaire est par ailleurs tombé sur la chaussée près du tunnel Ehlerange. L'avis de vigilance orange a été levé à 13h. Un avis de vigilance jaune reste de vigueur jusqu'à 21h. Mais le vent ne devrait plus dépasser les 90 km/h.

Trafic ferroviaire impacté

Le trafic ferroviaire a été impacté par les conditions météorologiques. Sur la ligne 50 entre la Belgique et le Luxembourg, «un incident technique» a affecté la caténaire à hauteur de Kleinbettingen. Des bus de substitution ont été mis en place. Des retards et des suppressions de trains étaient également attendus entre l'Allemagne et le Luxembourg sur la ligne 30 à la suite d'un problème à hauteur d'Igel. Le constat était identique sur la ligne 70 reliant Luxembourg à Longwy en France via Athus.

Contacté par L'essentiel, l'aéroport du Findel soulignait vers 9h que les départs et les arrivées n'étaient pas impactés par la tempête Eleanor. Outre le vent, l'eau a aussi causé des soucis aux automobilistes, comme à Filsdorf dans la commune de Dalheim, au sud-est du Luxembourg.

À Noertzange, ce sont les champs situés à proximité de la piste cyclable qui étaient inondés.

Les régions voisines du Luxembourg n'ont pas été épargnées. En Lorraine et en province de Luxembourg, les secours ont dû intervenir à de nombreuses reprises. Des milliers de foyers ont par ailleurs été privés d'électricité.

