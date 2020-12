Saint Nicolas était en mode Covid au CHL

Rien n’arrête Saint Nicolas. Pas même le coronavirus. Passé au drive-in de Pétange, il est aussi allé rendre visite dimanche aux enfants hospitalisés à la Kannerklinik du Centre hospitalier de Luxembourg. «Lors de sa tournée, le patron des écoliers a pu distribuer des petites douceurs aux enfants tout en respectant les mesures sanitaires toute nouvelles pour lui», raconte l’hôpital. Une visite qui a donné lieu à de splendides photos.

Avec sa longue barbe et son masque chirurgical sur le nez, le grand Saint était paré, suivi de près par le père Fouettard. Et il a pu apporter un peu de réconfort et des sourires aux petits, à leurs parents, et même aux équipes soignantes, durement éprouvées depuis des mois.

Les hôpitaux Robert Schuman n’étaient pas en reste. Ils ont posté, dimanche matin, un joli message en luxembourgeois, français, allemand, portugais de membres du personnel soignant, soudés pour faire face au coronavirus. «Ensemble, nous sommes plus forts contre le Covid. Chaque jour de plus en plus unis face à cette crise», lancent tour à tour les soignants, dans une vidéo émouvante.

(Nicolas Martin/L'essentiel)