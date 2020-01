Alicia Keys fera vibrer la Rockhal au mois de juillet

Alicia Keys, c'est avant tout une voix unique, qui avait envouté la Rockhal un soir de juin 2013. Sept ans après, la légende de la soul moderne qui a gagné 15 Grammy Awards durant sa carrière sera de retour à Esch-Belval pour une date unique le samedi 11 juillet.

La chanteuse entamera en juin une tournée mondiale, à l'occasion de la sortie de «Alicia» son nouvel album qui paraîtra le 20 mars. Un premier extrait «Underdog» a déjà été dévoilé au début de l'année.

Forte d'une réputation presque sans égal dans la musique urbaine américaine après un début de carrière remarqué avec le classique «Songs in A Minor» et son hit «Fallin», la chanteuse a été baptisée par certains «reine du R&B» avec la parution de plusieurs albums réussis. Pêle-mêle, «As I Am», «The Element of Freedom» ou encore «Girl on Fire» ont tous rencontré un grand succès.

Ses vocalises sur le refrain de «Empire State Of Mind» ont marqué toute une génération. Plus discrète depuis le milieu des années 2010, Alicia Keys s'est distinguée en tant qu'activiste en défendant à la fois la condition féminine, la fierté afro-américaine ou encore les droits des immigrés. Elle a également concentré davantage de temps à sa famille, et à son fils né en 2010 de son union avec le rappeur et producteur Swizz Beatz.

Les billets pour le concert à la Rockhal seront mis en vente le lundi 27 janvier à 10h.

(Thomas Holzer/L'essentiel)