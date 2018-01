Une veillée à la mémoire des Iraniens de l'A7

On en sait davantage sur Mohsen Asghari, Amin Taghavi et Afsaneh Keshtkar, les trois Iraniens qui ont perdu la vie lors de l'accident sur l'A7 entre le tunnel de Stafelter et le tunnel de Grouft, le samedi 20 janvier dernier, et sur Forough Khosh Seresht, la quatrième victime toujours dans le coma. Les deux hommes et les deux femmes étaient tous les quatre membres de l'Association of intercultural Kindness in Luxembourg, AIKL, une asbl qui œuvre en faveur des immigrés, afin de les aider à mieux s'intégrer au Grand-Duché.

Contacté par L'essentiel, le président de l'asbl, Ehsan Tarinia, peine à trouver les mots tant la douleur est vive: «C'est vraiment dramatique et triste. Non seulement Afsaneh, Amin, Moshen et Forough étaient des bénévoles très impliqués au sein de l'association, mais nous avons perdu aussi trois amis et nous pensons fort à Forough qui est, quant à elle, dans un état critique».

Une veillée à leur mémoire est organisée ce dimanche 28 janvier de 15h à 17h au centre culturel gare, 29 rue de Strasbourg à Luxembourg. «C'est l'occasion de rendre un dernier hommage à nos amis et de témoigner notre soutien à Forough. Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir se joindre à nous», confie le président.

(Gaël Padiou/L'essentiel)