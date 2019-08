Une Vespa et un véhicule de police se sont percutés

C'est allongé sur son lit d'hôpital au Kirchberg à Luxembourg, ce mardi en fin d'après-midi, que Daniel Di Ciolla nous a donné sa version des faits de l'accident dont il a été victime dans la nuit de lundi à mardi à proximité de la gare de la capitale. «Alors que je m'apprêtais à tourner à gauche avec ma Vespa, un véhicule de police a surgi sans sirène et sans lumière», affirme le jeune adulte de 18 ans qui résident dans le quartier de Hollerich.

Un véhicule de police et un cyclomoteur ont effectivement eu un accident peu après minuit place de la Gare et les faits ont été confirmés par la police grand-ducale, dans le bulletin de police et par téléphone, ce mardi, en fin d'après-midi. «Un procès-verbal a été dressé et comme dans tout autre accident, les personnes impliquées seront entendues par la police», nous a indiqué Carine Merens, porte-parole de la police grand-ducale. «Il n'y a pas eu de constat sur place, car le blessé était parti à l'hôpital. Nous confirmons qu'il y a bien eu un «souci de priorité», mais nous ne ferons pas d'autres commentaires. Ce sera à l'enquête de déterminer les circonstances de cet accident et des suites qui en découleront».

«Je portais mon casque et une veste, mais j'ai tout de même été blessé au niveau de ma jambe gauche. Les secours sont arrivés sur place très rapidement. J'ai la cheville cassée à plusieurs niveaux. Je serai opéré la semaine prochaine et l'on me posera des vis et un plâtre», a ajouté Daniel au téléphone, dépité également d'avoir vu sa Vespa, achetée d'occasion en Italie et retapée au Luxembourg, accidentée de la sorte. «Un test d'alcoolémie a eu lieu peu après l'accident et un test de dépistage de drogue a eu lieu à l'hôpital. Ils étaient tous les deux négatifs. Cet accident ne m'empêchera toutefois pas de rouler à moto à l'avenir, car c'est pour moi une grande liberté», a encore confirmé celui qui aurait dû commencer une formation de mécanicien au mois de septembre.

(fl/L'essentiel)