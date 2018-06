Les véhicules des secours changent de look

Si vous avez regardé le défilé militaire, samedi, peut-être avez-vous remarqué un petit changement sur certains véhicules des secours qui ont participé à la parade. Un tout nouveau design a en effet été mis en place dans le cadre de la création, à partir du 1er juillet, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). L'objectif de ce nouveau look: permettre au grand public de mieux identifier cette nouvelle structure, qui doit permettre la professionnalisation des services de secours du pays.

Sur le flanc rouge des ambulances, des camions de pompiers et des voitures d'intervention, on retrouve la tête du lion en blanc et bleu pour former les couleurs nationales. Le bleu est aussi présent pour rappeler le «couleur historique du charroi de la protection civile», explique l'Administration des services de secours. La bande centrale avec une flèche se termine par une queue, où fusionne le numéro d'urgence 112, analyse aussi le communiqué.

À noter que les inscriptions «Incendie-Secours» et «Ambulance» se trouvent toujours à l'avant et l'arrière des véhicules, qui ont une «visibilité diurne et nocturne des plus élevées» pour garantir la meilleure sécurité possible. Une version «allégée» de ce design doit encore être prévue dans les prochaines semaines pour être appliquée à moindre frais sur les véhicules existants.

