Trois pompiers sont partis au sud du Soudan

L'afflux massif de réfugiés venus d'Éthiopie en raison d'un conflit en cours dans la région du Tigré est en train de provoquer une crise humanitaire dans le sud du Soudan voisin et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a lancé un appel à l'aide internationale. Le Luxembourg y a répondu

Une équipe de trois pompiers volontaires luxembourgeois est ainsi arrivée ce dimanche au Soudan du Sud pour installer des infrastructures de travail et de logements pour les acteurs humanitaires qui sont sur place. Trois systèmes de communication emergency.lu permettront en outre à ces camps de base reculés de rester connectés.

En outre, le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire Franz Fayot a aussi décidé de soutenir les actions sur place de l'UNHCR, du Programme alimentaire mondial et du Comité international de la Croix-Rouge en leur versant 250 000 euros chacun, soit une enveloppe totale de 750 000 euros. Une aide d'urgence pour «combler les besoins de première nécessité des personnes fuyant cette crise, en fournissant des abris d'urgence et de l'assistance alimentaire, un accès à des infrastructures d'assainissement, d'hygyène et de santé, et de la protection», écrit le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué publié dimanche.

(L'essentiel)