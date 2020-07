Ce soir, buvez assis, ou vous serez punis!

Les règles sanitaires ont changé. La nouvelle loi Covid, adoptée jeudi par les députés et inscrite vendredi au Mémorial est entrée en vigueur du même coup. Le texte prévoit une série de nouvelles règles de distanciation sociale pour tenter de freiner le virus qui a repris de la vigueur ces dernières semaines au Grand-Duché.

Les clients des bars et cafés, notamment, sont responsabilisés par ces nouvelles règles et risquent des sanctions s'ils ne les suivent pas. Ainsi, les clients ne pourront être servis qu'à table. S'ils ne sont pas assis, ils seront obligés de porter le masque. Et chaque table, distante au moins d'1,5 m de la table suivante, ne pourra accueillir plus de 10 personnes. Ceux qui ne respectent pas les règles risquent un avertissement taxé de 145 euros. Ça fait cher pour boire une bière debout. La police a déjà indiqué ce samedi qu'elle serait vigilante sur le respect de ces nouvelles normes. Les bars doivent toujours fermer à minuit dernier délai, et encourent des amendes de 4 000 euros en cas de manquement, ou 8 000 s'ils récidivent.

Les rassemblements privés et publics sont aussi soumis à des règles plus contraignantes. Ainsi, la loi limite à 20 le nombre de personnes par rassemblement. Au-delà, il faudra être assis et distant d'au moins deux mètres. Si la distance n'est pas respectée, le masque est obligatoire. Il faut d'ailleurs toujours le porter dans les transports en commun et les lieux publics.

Toutes les mesures de la loi Covid sont en vigueur jusqu'au 30 septembre, pour le moment.

(jw/L'essentiel)