Les travaux du tram vont encore perturber les bus

Qui dit travaux d'infrastructures, dit modifications au niveau de la circulation routière. À partir de ce dimanche, quelques changements seront à observer dans la capitale, au niveau de la gare centrale et de la gare routière Rocade. Afin de préparer le prochain tronçon du tram, plusieurs quais de départ des bus seront déplacés et certaines lignes de bus de la capitale seront réorganisées. Jusqu'à la fin des travaux, la circulation dans l'avenue de la Gare et sur le Viaduc se fera dans les deux sens.

De nombreux bus circuleront sur cette nouvelle ligne reliant la ville haute à la gare. Cette mesure vise à maintenir la fluidité de la circulation des bus entre le quartier Gare et le centre-ville, selon le ministère de la Mobilité et des Travaux publics.

Des changements pour les usagers des transports publics

Pour les usagers des transports publics, cela signifie également qu'à l'exception de la ligne 19, aucun bus ne circulera via le pont Adolphe, vers la gare. En raison du changement d'itinéraire, de nombreux arrêts seront également supprimés. Pour cette raison, un arrêt plus grand sera installé boulevard Roosevelt. L'arrêt Paris/Zitha étant supprimé, les usagers sont priés de se renseigner sur les arrêts les plus proches.

Vous trouverez tous les détails relatifs aux suppressions d'arrêts et aux changements d'itinéraires sur le site Mobiliteit.lu ainsi que sur le site de la ville de Luxembourg.

(Lucas Hochstein/L'essentiel)