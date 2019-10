Des caméras pour identifier les «frotteurs»

Les récents témoignages de femmes victimes de «frotteurs» sur la ligne Luxembourg-Metz remettent en lumière l'indispensable lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Le phénomène n'est pas nouveau et concerne malheureusement de nombreuses lignes, notamment les plus fréquentées.

Aux CFL, six cas de harcèlement sexuels contre des usagers et deux contre le personnel CFL ont été rapportés en 2019, ont indiqué les chemins de fer luxembourgeois à L'essentiel. Et combien d'autres femmes qui n'ont pas osé rapporter leur expérience traumatisante?

«Les clients sont invités à signaler immédiatement tout harcèlement au personnel, qui se tient toujours à disposition en cas de besoin», répondent les CFL, qui comptent «mettre en place en continu des actions ciblées», afin de «transmettre un sentiment de sécurité optimal».

«Dissuader, identifier et renforcer le sentiment de sécurité subjectif des clients»

Le problème est pris très au sérieux. Plus concrètement, la lutte contre ce type de comportement indigne passe par l'identification des «frotteurs». À ce titre, l'exploitation des caméras de surveillance constitue le moyen le plus efficace, en plus d'une présence accrue d'agents.

Les CFL comptaient en 2018, 1 239 caméras dans les trains et 424 dans 27 arrêts et gares. Tous les bus en sont également équipés. «Le but de la vidéosurveillance est la dissuasion, l’identification des auteurs et le renforcement du sentiment sécurité subjectif des clients». Difficile en effet d’annihiler complètement tout risque d'agression...

Des formations destinées spécifiquement à ce genre d'agression, avec notamment des ateliers de self-defense, sont également offertes aux agents des CFL, qui bénéficient de l'appui d'agents de sécurité «dans tous les trains "sensibles"».

(Thomas Holzer/L'essentiel)