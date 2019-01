Un projet veut exploiter les ressources lunaires

Le Luxembourg vise les étoiles ou plutôt la Lune. Depuis le mois d'octobre 2018, la société ispace travaille en étroite collaboration avec le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) sur la possibilité de rendre la Lune exploitable d'un point de vue économique.

Comment fonctionne le rover?



Selon le développeur David Regad, le rover est alimenté par des panneaux solaires et par une batterie qui reprendra le relais dans d'éventuelles zones ombragées. Grâce à son spectromètre infrarouge, il sera capable de déterminer la composition minéralogique des échantillons prélevés. À qui appartient la Lune?



D'un point de vue juridique, l'exploitation des ressources dans l'espace est comparable à la pêche en mer, d'après Kyle Acierno. La mer n'appartient à personne et personne ne peut revendiquer la mer comme sa propriété, contrairement aux poissons qui appartiennent à celui qui les a pêchés.



Des entreprises travaillent actuellement à l'élaboration d'une réglementation visant à prévenir tout litige au sujet des ressources de la Lune. On pourrait notamment envisager une distance de séparation de 50 kilomètres entre deux projets.

ispace, dont la maison mère est basée à Tokyo, est spécialisée dans le développement de la technologie robotique pour des applications spatiales. Ensemble, ils travaillent sur la conception d'un rover (un engin), censé partir à la recherche, sur la Lune, de ressources et de rendre ces dernières exploitables dans un avenir lointain. La technologie du rover et de sa station d'alunissage a été conçue par la maison mère japonaise d'ispace. De son côté, le LIST travaille sur le développement d'appareils qui permettront au rover d'analyser des échantillons lunaires.

L'agence japonaise ispace a déjà investi plus de 80 millions de dollars dans le développement du rover, dont une partie a été injectée dans sa filiale luxembourgeoise. Unique en Europe, cette dernière a commencé à prendre part au projet il y a deux ans. Le premier vol spatial se profile à l'horizon: L'agence spatiale privée américaine SpaceX, qui envisage de faire du voyage spatial une réalité, devrait lancer le rover dans l'espace en 2020. L'année suivante, il devrait alunir. «Dans un premier temps, nous voulons simplement faire un essai, car les appareils développés par le LIST sont sensibles et coûteux», explique Kyle Acierno, directeur général d'ispace Europe. Au milieu des années 2020, le temps sera venu de s'engager dans une véritable mission.

Faire le plein de carburant pour Mars

Le rover balayera alors la surface de la Lune, à la recherche de matière premières précieuses telles que l'aluminium, le silicium, le titane et d'autres métaux rares. Dans un deuxième temps, il s'agit de développer des outils permettant au rover d'extraire les ressources nécessaires. La troisième étape consistera à les rendre exploitables. «Nous voulons développer une économie sur la Lune. Aujourd'hui déjà, ils sont nombreux à nourrir l'idée de déplacer l'extraction de matières premières pour l'industrie lourde vers la Lune ou même les astéroïdes – et de transformer la Terre en une zone verte», déclare M. Acierno.

L'une des ressources les plus précieuses est l'eau. Grâce au rover, on pourrait savoir s'il y a de l'eau sur la Lune, le cas échéant où la trouver et comment l'extraire. Là encore, la valeur économique est en jeu, car l'eau est une valeur marchande. On pourrait en faire une espèce de station-service pour les navettes spatiales en route vers Mars. M. Acierno précise qu'aujourd'hui déjà, on décompose l'eau en ses éléments dans le but d'utiliser l'hydrogène comme carburant. En route vers Mars, la Lune pourrait alors, dans un avenir lointain, servir de dernière escale pour faire le plein de carburant.

(Stefanie Braun/L'essentiel)