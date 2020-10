L'armée devra respecter une Charte des valeurs

Aujourd'hui plus que jamais, le Grand-Duché est mis au défi d'assumer ses responsabilités dans le monde et de faire face activement aux risques et défis au côté de ses partenaires et alliés. Du coup, l'éventail des tâches de l'armée luxembourgeoise a changé et s'est élargi. «L'armée est là pour défendre nos valeurs démocratiques», affirme le ministre Déi Gréng de la Défense, François Bausch.

Que représente exactement l'armée luxembourgeoise? La réponse à cette question est apportée par la nouvelle Charte des valeurs, selon laquelle les actions des soldats doivent être fondées sur certaines valeurs. «Nous donnons à nos forces armées un cadre pour leur comportement. C'est essentiel non seulement pour la cohésion interne de l'armée, mais aussi dans l'interaction avec les soldats d'autres pays», explique le théologien et expert en éthique Erny Gillen dont la société Moral Factory a joué un rôle crucial dans l'élaboration du document. Il a également été façonné par des membres civils et militaires de l'armée, des dirigeants militaires et le ministère de la Défense. «La charte n'a donc pas été simplement dictée d'en haut», souligne Erny Gillen.

«Guide des situations difficiles»

Comme le code précédent laissait de la place à la discussion, un cadre commun a été élaboré dans le contexte d'une coopération internationale avec les armées de France, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Norvège et de Suisse.

Concrètement, la Charte des valeurs repose sur trois piliers: la fiabilité, l'intégrité et l'engagement. «Les exigences liées à la profession de soldat se sont multipliées. Les innovations techniques, comme les drones, soulèvent des questions éthiques extrêmement complexes. La charte est aussi un cadre de base pour cela», explique François Bausch. Gillent ajoute: «Cela donne à nos soldats un guide éthique, même pour des situations très difficiles». La Charte expose notamment des notions comme l'équité, le bien commun, le respect et la camaraderie.

