Plusieurs permis de conduire retirés en 24h

L'alcootest de plusieurs automobilistes s'est révélé positif, au cours des dernières 24 heures, annonce ce samedi la police grand-ducale, qui énumère plusieurs incidents causés par une consommation excessive de substances alcoolisées. Ainsi, vendredi soir vers 21h30, un usager de la route a été signalé roulant à contresens à Grevenmacher. Le conducteur a pu être trouvé et contrôlé. Le test s'est révélé positif et son permis de conduire retiré sur-le-champ.

À Dudelange, rue de la Libération, un homme a fait l'objet d'un signalement alors qu'il menaçait de frapper des clients d'un restaurant. Lorsque la police est arrivée sur place, le fauteur de troubles a pris la fuite mais les fonctionnaires ont réussi à le rattraper. Là encore, l'alcootest s'est révélé positif. De plus, l'automobiliste ne disposait pas d'un permis de conduire valide et faisait l'objet d'une interdiction temporaire de conduire. Une plainte a été déposée à son encontre.

Des zigzags sur la chaussée

Peu après minuit, une voiture accidentée avec 5 passagers à bord a été repérée sur l'îlot du rond-point Raemmerich, à Esch-sur-Alzette. Si personne n'a été blessé, les policiers ont voulu en savoir plus sur les circonstances de l'incident. Le conducteur leur a expliqué qu'une mauvaise manœuvre lui avait fait heurter le trottoir, ce qui avait fait éclater un pneu. Les airbags se sont déployés et la voiture était immobilisée sur l'îlot du rond-point. L'alcootest, positif, a entraîné une interdiction de conduire pour l'automobiliste tandis que la voiture a été remorquée.

Sur la N6 entre Steinfort et Windhof, une patrouille a remarqué un véhicule qui roulait en faisant des zigzags. Le conducteur présentait des signes d'ivresse, ce qui a été confirmé par un test d'haleine. Une interdiction temporaire de conduite lui a été signifiée.

Enfin, 146 automobilistes ont été contrôlés à Rosport (N10) et Echternach (N11) entre vendredi (22h) et samedi (1h). Dans un cas, l'examen s'est révélé positif et le permis de conduire du fautif a été confisqué.

(pp/L'essentiel)