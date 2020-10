À l'attaque des pollutions qui vous pourrisent la vie!

Des odeurs pestinentielles ou des bruits insupportables, par exemple, font probablement partie de quotidien. Et c'est parfois difficile à supporter. Sachez que, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la pollution atmosphérique ou la pollution sonore, provoquent, à elles deux, plus de 412 000 décès prématurés. Pour combattre ces deux fleaux, le Luxembourg a décidé de prendre les taureaux par les cornes. L'administration de l'environnement a annoncé, ce vendredi après-midi, vouloir présenter plusieurs projets pour «préserver la santé des citoyens» du Grand-Duché.

Comment faire face au bruit tout d'abord? Pour identifier cette pollution sonore, quatre sources de bruit ont été identifiées à l'aide d'une «cartographie stratégique», précise le communiqué. 1. Les autoroutes où circulent, chaque année, plus de 3 millions de véhicules, 2. Les voies ferrés où passent plus de 30 000 trains, 3. Les ville de Luxembourg et ses alentours, et 4. L'aéroport du Findel, situé au nord-est de la capitale.

Réduire les émissions à la source

Le vendredi 25 septembre 2020, le Conseil de gouvernement a adopté quatre plans d'actions mis à disposition des communes concernées. Les citoyens pourront ainsi consulter ces projets durant 60 jours avec un objectif: faire remonter leurs critiques auprès des instances communales. Des séances d'informations seront également organisées en ligne le lundi 19 et le mardi 20 octobre sur le coup de 17 heures sur le site Internet Emwelt.Lu

Concernant la qualité de l'air, cinq polluants ont été répertoriés: le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), l’ammoniac (NH3), les oxydes d'azote (NOx) et les particules fines (PM2,5). Via un programme national, il est fixé comme objectif de «réduire l’émission de ces polluants à la source». Les emetteurs de ces polluants de même que les industriels ou encore les agriculteurs seront contactés à ce sujet, sans oublier d'intervenir sur «les modes de chauffage». Le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10) ne seront pas épargnées, non plus, pour améliorer la qualité de l'air.

(fl/L'essentiel )